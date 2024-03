Transferts - PSG : La réponse tombe pour ce coup à 200M€

Jean de Teyssière

Le PSG s'active déjà sur le mercato à venir. Le club de la capitale aurait des vues sur le phénomène du FC Barcelone, Lamine Yamal. L'international espagnol, âgé de 16 ans seulement, fait des émules dans toute l'Europe. Le FC Barcelone souhaite garder son joyau et si le PSG n'a jamais fait d'offre de 200M€, il a tout de même pris des informations auprès du club catalan...

Au FC Barcelone, Lamine Yamal fait l'unanimité. Son entraîneur, Xavi, était même impressionné de voir à quel point son protégé gère la pression : « Je vois Lamine calme, très mesuré. Il digère très bien tout ce qui lui arrive. Avec l'humilité de continuer à s'améliorer. Il a la qualité pour être une référence et un footballeur différent, et aussi pour marquer une ère au Barça et dans le football. »

Aucune offre du PSG pour Yamal

Alors que plusieurs médias évoquaient une offre à 200M€ du PSG pour Lamine Yamal, le journaliste italien Fabrizio Romano explique que le PSG n'a jamais fait d'offre pour faire venir Lamine Yamal.

Mais le PSG a bien sondé le Barça