Mbappé a un rêve, le PSG est prêt à le réaliser cet été !

Alors que les Jeux olympiques de Paris approchent, chaque club aura son mot à dire pour ses joueurs, le tournoi se déroulant en dehors du calendrier Fifa. Alors que le Real Madrid a déjà exprimé son refus, ce qui pourrait obliger Kylian Mbappé à faire une croix sur son rêve, le PSG se montre moins fermé sur la question.

Kylian Mbappé a un rêve et ne s’en cache pas. Alors que Thierry Henry a la possibilité d’appeler trois joueurs de plus de 23 ans pour le tournoi de football masculin des JO de Paris, l’attaquant du PSG a affiché sa volonté de faire partie de l’aventure. Cependant, le principal intéressé pourrait être contraint de revoir ses plans, alors que le Real Madrid, bien parti pour le recruter cet été, a affiché son intention de ne pas libérer ses joueurs. Le club de la capitale semble de son côté avoir un avis moins radical sur la question.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique ne s’est pas montré fermement opposé à l’idée de voir certains joueurs disputer les JO de Paris cet été, estimant qu’il faudra trancher au cas par cas. « Moi je ne suis pas propriétaire des joueurs, ils ont un contrat avec le club. J'ai gagné les JO, à Barcelone, donc ce serait bizarre de ma part (de les retenir). Ce qui est certain, c’est qu’il faut étudier chaque cas de façon individuel », a réagi l’entraîneur du PSG.

