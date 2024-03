PSG : Classico historique pour Mbappé, l'OM peut trembler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir au Vélodrome, l'OM accueille le PSG pour le choc de cette 27e journée de Ligue 1. Plusieurs questions entourent ce match, à l'image des absences côté marseillais, ou encore de la titularisation ou non de Kylian Mbappé. Quoi qu'il en soit, il s'agira du dernier Classico pour le crack de Bondy qui filera en fin de saison au Real Madrid. Ce sera surtout l'occasion pour lui d'écrire un peu plus l'histoire du PSG et de la L1.

A quelques heures du dernier Classico de la saison, plusieurs questions entourent l'OM et le PSG. Côté Marseillais, Jean-Louis Gasset est confronté à un énorme casse-tête pour constituer son onze de départ puisque plusieurs joueurs sont absents ou incertains. Jonathan Clauss, Bamo Meïté, Valentin Rongier ou encore Ismaïla Sarr sont d'ores-et-déjà forfaits, tandis que le doute persiste pour de nombreux marseillais. Côté PSG, il ne s'agit pas réellement d'un problème, mais plus d'une interrogation. Kylian Mbappé sera-t-il titulaire ?

Le dernier Classico pour Kylian Mbappé

Une question qui ne se serait évidemment pas posée il y a encore quelques semaines, mais depuis qu'il a annoncé son départ du PSG en interne, Kylian Mbappé est conservé pour les matches cruciaux. Compte tenu de l'avance en Ligue 1, le déplacement à Marseille n'est donc pas primordial, du moins sur le plan comptable. D'autant plus que mercredi le PSG reçoit Rennes en demi-finale de la Coupe de France. Luis Enrique pourrait donc être tenté de laisser au repos son attaquant vedette, surtout que le quart de finale aller de la Ligue des champions approche à grands pas. Cependant, on peut facilement imaginer que Kylian Mbappé fera tout pour jouer. Et pour cause, il s'agit de son dernier match au Vélodrome avec le PSG et donc de son dernier Classico . Un match qui pourrait d'ailleurs être historique pour le crack de Bondy.

Un doublé pour faire tomber le record d'Ibrahimovic

Toujours à le recherche de records, Kylian Mbappé pourrait en effet en décrocher un très important dans le cœur des Parisiens. Pour cela, il lui faudra inscrire un doublé au Vélodrome dimanche. Si cela se produit, le capitaine de l'équipe de France égalerait alors Zlatan Ibrahimovic, meilleur buteur de l'histoire des PSG-OM avec 11 réalisations au total. Kylian Mbappé est deuxième avec 9 buts et devance son ancien coéquipier Edinson Cavani (7 buts), ainsi que Pedro Miguel Pauleta (6 buts). Sans surprise, on retrouve donc les quatre meilleurs de l'histoire du PSG aux quatre premières places des joueurs les plus prolifiques des Classicos. Le premier marseillais, Hervé Flores, partage la cinquième place de ce classement avec Angel Di Maria (5 buts). Les Marseillais André-Pierre Gignac et André Ayew, ainsi que les Parisiens Mustapha Dahleb et François M'Pelé complètent ce top 10 avec 4 réalisations. Reste désormais à savoir si Kylian Mbappé pourra inscrire son nom tout en haut de ce classement. S'il parvient, ce serait bon signe pour le PSG.