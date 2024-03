PSG : Mbappé reçoit un coup de pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur de performances décevantes lors des deux dernier matchs amicaux de l’équipe de France contre l’Allemagne et le Chili, Kylian Mbappé sera forcément attendu au tournant pour le choc de dimanche sur la pelouse de l’OM. Et Daniel Riolo a d’ailleurs interpellé l’attaquant star du PSG en lui mettant la pression pour ce Classico.

Dimanche soir, le PSG ira défier l’OM au Stade Vélodrome pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, et Kylian Mbappé va donc tenter de se relancer après une trêve internationale globalement décevante. L’attaquant de 25 ans reste sur deux matchs compliqués avec les Bleus, contre l’Allemagne (0-2) et le Chili (3-2), et il aura besoin de reprendre confiance en se montrant décisif dans ce Classico avec le PSG.

« Une très mauvaise attitude »

Au micro de l’After Foot, sur RMC Sport , Daniel Riolo a passé un message clair à Kylian Mbappé : « S’il n’est pas bon dimanche alors que dans ces matchs-là il est souvent bon, alors là pour le coup ça devient inquiétant. Autant je veux bien entendre la théorie de ‘il passe au travers’. Il a une très mauvaise attitude dans les deux matchs des Bleus, qui est plus que critiquable », indique l’éditorialiste.

Un souci de santé pour Mbappé ?