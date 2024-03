PSG : «Ferme ta gue****», il craque totalement contre Luis Enrique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant de retrouver le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions, Luis Enrique n'avait pas manqué d'encenser le Barça, rappelant qu'il s'agissait de son club de cœur. Une déclaration qui a fortement déplu à Daniel Riolo qui n'hésite pas à fracasser l'entraîneur du PSG.

Pour la première fois depuis la Coupe du monde, Luis Enrique a fait son retour sur Twitch . L'entraîneur du PSG en avait donc profité pour répondre à certaines questions, notamment concernant le FC Barcelone, en marge du quart de finale de Ligue des champions. Luis Enrique a ainsi rappelé la place importante du Barça dans son cœur avant de citer les joueurs du club blaugrana qui auraient sa place au PSG. Ce qui rend fou Daniel Riolo.

«Il est perdu», Mbappé à l’origine d’un autre gros départ au PSG ? https://t.co/VzJ9NVz9Sj pic.twitter.com/Wo4l3t4nXb — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

Riolo s'emporte contre Luis Enrique

« Comment on peut supporter que Luis Enrique vienne et dise que dans deux semaines il jouera contre son club de cœur et que la moitié de l’équipe pourrait être titulaire dans la sienne… Mais ferme ta gueule ! », s'emporte le journaliste de RMC invité de l'émission l'OM au Café sur la Chaîne Twitch du Phocéen .

«Ferme-là, on sait que tu viens du Barça»