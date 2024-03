OM - PSG : Un Classico qui rentre déjà dans l'histoire !

Jean de Teyssière

Ce dimanche, l'OM accueillera le PSG lors le Clasico, comptant pour la 27ème journée de Ligue 1. Le stade Vélodrome sera comble et le record d'affluence pourrait même être battu. Le précédent record a été établi la saison dernière, également lors de la réception du PSG (0-3) avec 65894 spectateurs. Avec plus de 65900 supporters marseillais attendus, l'ambiance promet d'être très chaude pour ce Clasico.

Les matchs face au PSG ont toujours une saveur particulière pour les supporters de l'OM. Si l'écart entre les deux équipes s'est élargi ces dernières années, notamment avec l'arrivée des Qataris au PSG, les supporters des deux camps cochent chaque saison cette case. Le 31 mars, c'est un Vélodrome en fusion qui voudra voir ses joueurs réaliser l'exploit de battre l'équipe ennemie.

«Plus de 65 800 supporters seront attendus pour le choc OM-PSG»

Dans un communiqué paru ce jeudi, l'OM a annoncé que la rencontre face au PSG ce dimanche se disputerait à guichets fermés : « Le Classico se jouera à guichets fermés le 31 mars prochain. Plus de 65 800 supporters seront attendus pour le choc OM-PSG, il s’agira d’un nouveau record d’affluence à l’Orange Vélodrome, toutes compétitions confondues. L’intégralité des places a été vendue, merci pour votre soutien sans failles. Si vous n’avez pas pu vous procurer des places, il vous reste encore une chance d’obtenir ces précieux sésames grâce à notre plateforme de revente officielle. »

PSG : Il prédit un grand danger face à l'OM ! https://t.co/yR5rmp6aok pic.twitter.com/EcCPuj5JI3 — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

Une affluence qui ne réussit pas à l'OM

Ces dernières années, l'OM a très souvent battu son record d'affluence. Mais le peuple marseillais, présent en masse pour ces rencontres, ne suffit pas à chaque fois pour voir l'OM sortir vainqueur de leur duel. Entre 2015 et 2023, quatre records d'affluence ont été battus. En 2015, l'OM accueille le PSG mais s'incline 3-2. Deux ans plus tard, en 2017, rebelote. Avec 65252 spectateurs, l'OM s'incline lourdement face au PSG (1-5). Puis, en 2020 et 2023, l'OM bat l'OL devant 65421 personnes avant de s'incliner face au PSG, 0-3, malgré la présence de 65894 spectateurs, dernier record d'affluence du stade Vélodrome. Face au PSG ce dimanche, l'OM pourra de nouveau compter sur ses supporters, qui parviendront peut-être à faire oublier les absences de nombreux titulaires marseillais.