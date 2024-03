PSG - Mbappé : Nouvelle bombe à 400M€ sur le mercato !

Axel Cornic

Avec le possible départ de Kylian Mbappé en fin de saison, le Paris Saint-Germain est au centre de tous les débats de mercato. Car il faudra absolument remplacer la star française, tant au niveau sportif qu’au niveau de l’image… et la tâche ne s’annonce pas du tout simple pour les Parisiens !

Un an après Neymar et Lionel Messi, le PSG va perdre la dernière star de la MNM. Plusieurs sources ont en effet annoncé le départ de Kylian Mbappé, qui contrairement à 2022 aurait assuré en interne qu’il n’y aurait aucune chance de retour en arrière.

PSG : Dembélé débarque avec un renfort inattendu https://t.co/WnQN52bdQp pic.twitter.com/KuUgtZpzgc — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

Le Real Madrid grand favori

Après sept en années en commun, la séparation semble donc bel et bien se dessiner, avec l’attaquant de 25 ans qui a reçu trois offres comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Les deux premières viennent de Manchester United et de Liverpool, mais c’est bien la troisième qui devrait être acceptée puisqu’elle a été formulée par le Real Madrid, club pour lequel Mbappé n’a jamais caché un attachement certain.

Le PSG se donne les moyens d’oublier Mbappé