Le PSG sanctionné, un ancien de l’OM monte au créneau

Benjamin Labrousse

Ce dimanche soir, le PSG se rend au Vélodrome afin d’y disputer le 108ème Classique de son histoire face à l’OM. Une rencontre qui a une fois de plus été marquée par l’interdiction de déplacement pour les supporters parisiens. Alors que le Collectif Ultra Paris a récemment poussé un coup de gueule à ce sujet, José Anigo a affirmé ce jeudi ne pas comprendre ces restrictions.

Une affiche iconique. Pour la 108ème fois de leur histoire, le PSG et l’OM vont s’affronter. Sujet à débordement par le passé, cette rencontre a une fois de plus vu le gouvernement français interdire le déplacement des supporters visiteurs. Dimanche soir au Vélodrome (20h45), aucun supporter du PSG ne sera donc présent, une sanction collective qui dure depuis 2009 côté parisien…

Le CUP pousse un coup de gueule concernant son interdiction de déplacement

Forcément, cette nouvelle sanction prononcée par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin n’a pas plu au Collectif Ultra Paris . « Bientôt 15 longues années que nous, supporters du Paris Saint-Germain, sommes interdits de nous déplacer à Marseille. Depuis le 24 octobre 2009 (en avril 2015, les supporters actifs du PSG étaient blacklistés et bannis des tribunes), notre liberté d’aller et venir est bafouée et notre pays est incapable d’organiser un déplacement de supporters pour le classico du championnat… Cette année encore, le ministre de l’Intérieur a émis un arrêté interdisant le déplacement des Parisiens pour le match du 31 mars prochain au stade Vélodrome. Les Marseillais avaient connu le même sort au match aller. Nous ne supportons plus ce traitement discriminatoire des fans de football, pas plus que nous n’aimons l’atmosphère aseptisée des stades sans fans adverses » , avait ainsi dénoncé le CUP par le biais d’un communiqué publié ce mercredi.

« Je regrette d’ailleurs que les supporters ne puissent plus se déplacer »