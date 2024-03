PSG : Flop à 90M€ ? Il annonce du lourd pour la suite !

Benjamin Labrousse

L’été dernier, le PSG n’avait pas hésité à débourser 90M€ afin de recruter Randal Kolo Muani. Arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort, l’attaquant français connaît une première saison assez compliquée à Paris. Néanmoins, un ancien formateur de l’international Français estime que l’ancien du FC Nantes n’a pas encore démontré son plein potentiel.

Une déception. L’été dernier, le PSG était à la recherche d’un avant-centre. Au final, le club parisien a dépensé 170M€ pour les recrutements de Gonçalo Ramos (contre 80M€) et de Randal Kolo Muani (90M€). Si le Portugais a montré de belles promesses ces dernières semaines, l’avant-centre français lui, rencontre plus de difficultés au sein de la formation de Luis Enrique.

Kolo Muani se réveille avec les Bleus

Néanmoins, Randal Kolo Muani pourrait toujours inverser la tendance. L’attaquant du PSG s’est d’ailleurs particulièrement fait remarquer mardi soir avec l’équipe de France. Le numéro 23 parisien a délivré une performance XXL face au Chili (3-2). De bon augure pour sa fin de saison à Paris ?

« Ça va être un excellent joueur »