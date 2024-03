Coup dur pour le PSG, cette recrue va en profiter ?

Amadou Diawara

En grande difficulté depuis sa signature au PSG l'été dernier, Randal Kolo Muani a réalisé un grand match contre le Chili ce mardi soir. Et cela tombe plutôt bien pour lui, puisque Bradley Barcola est actuellement blessé. En effet, Randal Kolo Muani a une opportunité à saisir avec le PSG lors des prochains matchs.

Lors du dernier mercato estival, Randal Kolo Muani a quitté l'Eintracht Francfort pour rêver plus grand au PSG. Toutefois, l'attaquant français de 25 ans est à la peine depuis sa signature à Paris. Mais heureusement pour Randal Kolo Muani, il semble avoir vu le bout du tunnel ce mardi soir. En effet, l'international français a fait forte impression contre le Chili (3-2), inscrivant un but et délivrant une passe décisive à Olivier Giroud.

Kolo Muani a retrouvé de sa superbe

Au micro de TF1 , Randal Kolo Muani a fait part de son immense bonheur, avant de promettre du lourd pour la suite de sa saison. « Le coach m’a fait confiance et ça m’a réussi. Ça m’a fait du bien et je suis très fier de moi. Je suis en train de prendre de la confiance de jour en jour. Je vais continuer comme ça et ça sera parfait pour l’avenir » , s'est enflammé l'attaquant du PSG et de l'équipe de France.

La blessure de Barcola tombe à pic pour Kolo Muani ?

Devenu remplaçant au PSG, Randal Kolo Muani à une occasion en or de retrouver une place de titulaire lors des prochains matchs. Bradley Barcola étant actuellement blessé. Le numéro 23 du PSG ferait donc mieux de saisir cette chance et d'en mettre plein la vue à Luis Enrique.