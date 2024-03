PSG : «Exemplaire », Luis Enrique a tiré le gros lot sur le mercato ?

Benjamin Labrousse

Ce mardi soir, Randal Kolo Muani a réalisé un match abouti avec l’équipe de France face au Chili (3-2). Meilleur joueur sur la pelouse, le numéro 23 du PSG a fait le plein de confiance après une période compliquée à Paris. Pour Philippe Montanier, l’attaquant recruté 90M€ par Paris l’été dernier pourrait bel et bien faire le bonheur de Luis Enrique sur cette fin de saison.

Randal Kolo Muani et les autres. Mardi soir, l’attaquant français, repositionné sur l’aile droite par Didier Deschamps, a réalisé l’une de ses meilleures prestations de la saison avec l’équipe de France face au Chili (3-2). Buteur de la tête, le joueur du PSG a également délivré une passe décisive pour Olivier Giroud en deuxième période.

« Kolo Muani symbolise le fait que Didier Deschamps a un effectif très riche »

Une prestation plus qu’aboutie pour Kolo Muani, l’un des seuls joueurs de l’équipe de France a avoir réussi sa partition mardi soir au Vélodrome. Un match qui devrait également faire du bien à la confiance du buteur de 25 ans, en difficulté avec le PSG ces derniers mois. Pour l’ancien coach du TFC Philippe Montanier, Randal Kolo Muani a été exemplaire. « Il y a quand même Ousmane Dembélé et Kingsley Coman (qui était absent). Mais Kolo Muani symbolise le fait que Didier Deschamps a un effectif très riche. On l'a aussi vu sur les sorties de Jonathan Clauss (remplacé par Jules Koundé, 11e) et Eduardo Camavinga (par Matteo Guendouzi, 44e) : les entrants ne provoquent pas de baisse de niveau » , a lâché le technicien français auprès de l’Equipe .

« Il a repris confiance et peut finir la saison très fort avec les Bleus et le PSG »