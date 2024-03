Cette recrue du PSG promet du lourd

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, Randal Kolo Muani peine à évoluer à son plus haut niveau sous les couleurs parisiennes. Convoqué par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de l'équipe de France, l'attaquant de 25 ans a réalisé un grand match contre le Chili ce mardi soir. Interrogé après la rencontre, Randal Kolo Muani a annoncé qu'il allait poursuivre dans cette voie avec le PSG.

Etincelant sous les couleurs de l'Eintracht Francfort la saison dernière, Randal Kolo Muani a séduit la direction du PSG. A tel point que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a formulé une offre d'environ 95M€ pour s'offrir les services de l'international français. Une offensive qui a fait mouche.

Kolo Muani renait de ses cendres

Transféré au PSG l'été dernier, Randal Kolo Muani est à la peine dans son nouveau club depuis sa signature. En effet, l'attaquant de 25 ans a du mal à évoluer à son meilleur niveau sous la houlette de Luis Enrique. Mais avec Didier Deschamps, Randal Kolo Muani a rendu une très belle copie ce mardi soir contre le Chili.

«Je vais continuer comme ça»