PSG - Mbappé : Deschamps pousse un coup de gueule

Alexis Brunet

Mardi soir, l'équipe de France affrontait le Chili, au stade Vélodrome. Kylian Mbappé a donc été sifflé par une partie des supporters marseillais, lui qui est encore joueur du PSG. Cela n'a pas forcément plu à Didier Deschamps. Le sélectionneur a qualifié cela de décevant, estimant que cela ne devrait pas avoir sa place, en sélection.

Samedi dernier, l'équipe de France avait rendu une bien triste prestation face à l'Allemagne (défaite 0-2). Les Bleus devaient donc se reprendre face au Chili, pour leur deuxième match amical du mois de mars. Les coéquipiers d'Aurélien Tchouaméni ont fini par s'imposer 3-2, mais que ce fut dur. Oliver Giroud, Youssouf Fofana, et Randal Kolo Muani ont été buteurs pour l'équipe de France.

«C’est décevant»

La rencontre face au Chili a aussi été marquée par les sifflets du stade Vélodrome, à l'encontre de Kylian Mbappé. En conférence de presse d'après-match, Didier Deschamps a jugé décevante l'attitude de certains supporters marseillais. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « Je ne suis pas surpris, malheureusement. Tout le monde connaît la rivalité avec le PSG et le match qu’il y a dimanche. Ça ne devrait pas arriver, c’est l’équipe de France, c’est le capitaine. Après, ce n’est pas tout le stade non plus. Mais ce n’est pas spécifique à Marseille. Ailleurs en province, d’autres joueurs ont pu être sifflés. En compétition, ici, il n’y a pas de soucis. Mais ça ne devrait pas. Allez, je vais être gentil : c’est décevant, pour ne pas dire autre chose. »

Après Mbappé, le PSG doit-il foncer sur Haaland ? https://t.co/Uc68Q9jmIK pic.twitter.com/LQ9UhTLmwo — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

L'OM reçoit le PSG dimanche

Le public du stade Vélodrome aura malheureusement l'occasion de siffler de nouveau Kylian Mbappé, dès ce dimanche. En effet, le PSG se rend sur la pelouse de l'OM, en championnat, pour le Classique. Une rencontre que manquera vraisemblablement Jonathan Clauss. Le défenseur marseillais s'est blessé face au Chili, et il a dû sortir dès la 11èmme minute.