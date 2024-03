PSG : Mbappé se fait clasher en direct

La rédaction

Invisible face à l'Allemagne samedi dernier (défaite 0-2), Kylian Mbappé s'est attiré les foudres de Jérôme Rothen. La star est bien loin de son niveau habituel cette saison et sa gestuelle n'est pas celle l'un leader de l'équipe de France selon l'ancien joueur du PSG. Aussi, le brassard de capitaine pourrait lui rajouter une pression inhabituelle.

Capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé a failli à sa mission face à l'Allemagne samedi dernier. Selon Jérôme Rothen, son attitude n'a pas été celle d'un leader. Au niveau du jeu, ce n'est pas forcément mieux.

Rothen tacle Mbappé

« En termes de stats c’est hallucinant, mais pour moi il réalise peut-être la moins bonne saison de sa carrière dans le jeu. Il est trop absent des débats, il rate trop de choses. On a parlé très souvent de l’attitude, des efforts qu’il rechigne à faire… Samedi soir, c’est typique ce qu’on n’aime pas voir de lui » a confié l'ancien joueur du PSG sur RMC.

« Il n’a pas montré l’exemple, au contraire »