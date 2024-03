PSG : Mbappé se fait encore tacler !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une performance plutôt décevante samedi soir avec l'équipe de France en amical contre l'Allemagne, Kylian Mbappé sera forcément attendu au tournant face au Chili. Et Jérôme Rothen, l'ancien ailier gauche du PSG, pointe également du doigt l'attitude du capitaine de l'équipe de France lors du dernier match qu'il juge inappropriée.

L'équipe de France s'est inclinée sans briller samedi dernier à Lyon contre l'Allemagne (0-2) en match amical, et l'un de grandes symboles de cette défaite n'est autre que son capitaine, Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG a affiché un visage très décevant, et Jérôme Rothen n'a pas hésité à le tacler au micro de RMC Sport .

PSG : Il vend la mèche pour Mbappé à Marseille https://t.co/RAtGDpMVrf pic.twitter.com/7ORGqw60ev — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

« Il rate trop de choses »

« En termes de stats c’est hallucinant, mais pour moi il réalise peut-être la moins bonne saison de sa carrière dans le jeu. Il est trop absent des débats, il rate trop de choses. On a parlé très souvent de l’attitude, des efforts qu’il rechigne à faire… Samedi soir, c’est typique ce qu’on n’aime pas voir de lui », lâche l'ancien joueur du PSG sur Mbappé.

« Il n’a pas montré l’exemple »