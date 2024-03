Deschamps annonce du lourd pour un joueur du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, Randal Kolo Muani était titulaire dans le couloir droit de l'attaque de l'équipe de France contre le Chili (3-2). Et l'attaquant du PSG a probablement livré sa prestation la plus aboutie depuis le début de la saison. Buteur et passeur décisif, l'ancien Nantais a brillé et n'a pas manqué d'être encensé par Didier Deschamps.

Recruté pour 90M€ l'été dernier par le PSG, Randal Kolo Muani vit une première saison plus que poussive à Paris. En grande difficulté, l'ancien Nantais a toutefois retrouvé de la confiance lors de ce rassemblement de l'équipe de France. Didier Deschamps continue de lui accorder sa confiance, et visiblement cela fonctionne ! Titulaire contre le Chili mardi soir (3-2), Randal Kolo Muani a livré son meilleur match de la saison, inscrivant un but sur un caviar de Théo Hernandez avant de délivrer une magnifique passe décisive à Olivier Giroud au terme d'un rush solitaire du le côté droit. Après le match, Didier Deschamps encensé donc le Parisien.

«C’est son mérite !»

« Plus que vous ! C’est son mérite ! Randal avait de la fraîcheur, j’ai parlé avec lui aussi. Il y a son positionnement, ses qualités de vitesse et de percussion. Il peut encore faire mieux », assure le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«Il a le potentiel et la confiance est très importante aussi»