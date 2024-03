Un joueur du PSG fait sensation en Espagne, et ce n’est pas Mbappé !

Thomas Bourseau

Contrairement à Kylian Mbappé mardi soir face au Chili avec l’équipe de France (3-2), son coéquipier du PSG Fabian Ruiz a signé une prestation reconnue par la presse espagnole. Confronté au Brésil avec La Roja (3-3), la performance de Ruiz n’a pas manqué d’être salué par les divers médias ibériques, habituellement si focalisés sur Mbappé ces derniers temps.

Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui en Espagne ces derniers temps. Et pour cause, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a annoncé à son président Nasser Al-Khelaïfi qu’il allait quitter le club en fin de saison, lui qui semble être destiné à rejoindre le Real Madrid. Il n’en fallait pas plus pour mettre le feu à la presse espagnole qui spécule sur son salaire, son futur numéro de maillot et sa future résidence dans la capitale, mais pas seulement.

Mbappé a été incontournable dans la presse espagnole dernièrement

Le PSG a tiré au sort une autre équipe espagnole après la Real Sociedad en 1/8ème de finale de la Ligue des champions. Pour les quarts, place au FC Barcelone. Certains journalistes d ’El Chiringuito ont profité de cette affiche tant attendue pour menacer Kylian Mbappé en le préparant à un duel XXL face au Pau Cubarsi. Et alors qu’il a été question de son avenir et potentielle venue au Real Madrid dans les médias pendant cette trêve internationale, la lumière n’est pas mise sur Mbappé dans la presse catalane. Bien au contraire.

Départ de Mbappé : Grande nouvelle pour le PSG https://t.co/Cdd4hNwK1u pic.twitter.com/jTqKwiAxM1 — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

SPORT et Mundo Deportivo s’enflamment pour le «talentueux» Fabian Ruiz ce mercredi !