Mercato - PSG : «J’étais déterminé à venir», un attaquant se lâche sur son transfert

Hugo Chirossel

Après avoir enregistré l’arrivée de Gonçalo Ramos, le PSG a décidé de s’attacher les services d’un autre attaquant l’été dernier en la personne de Randal Kolo Muani. Dans un entretien accordé au médias du club de la capitale, l’international français est revenu sur son transfert, lui qui n’a pas hésité à venir lorsqu’il a reçu la proposition de Paris.

Il aura fallu attendre les toutes dernières heures du mercato estival pour voir Randal Kolo Muani débarquer au PSG. Après de longues négociations, le club de la capitale a fini par s’attacher les services de l’international français, dans le cadre d’un transfert estimé à 90M€. Bien qu’il n’avait passé qu’une saison à l’Eintracht Francfort, qu’il avait rejoint l’année précédente en provenance du FC Nantes, Randal Kolo Muani était déterminé à s’engager avec le PSG.

« Depuis tout petit je regarde les matchs du PSG »

« Quand j’étais à Francfort, j’ai vu la proposition du PSG, j’étais déterminé à venir. C’était ma seule envie », a confié Randal Kolo Muani, dans un entretien accordé à PSG TV . « Depuis tout petit je regarde les matchs du PSG, j’ai baigné dedans, j’ai côtoyé des gens qui étaient Ultras, qui étaient supporters. Pour moi c’est juste logique de supporter le club vu que je viens d’ici. Moi je suis une personne qui ne va rien lâcher, qui travaille dur pour arriver à ses fins. C’est un rêve, donc je me dis qu’à chaque fois que je viens sur le terrain, je donnerai tout pour ce maillot . »

« Je vais continuer comme ça et ça sera parfait pour l’avenir »