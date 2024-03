Mercato - PSG : Un problème est révélé pour ce transfert à 90M€

Alexis Brunet

L'été dernier, le PSG a réalisé de grands investissements sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens ont misé par exemple 90M€ sur Randal Kolo Muani. Le français était courtisé par le Qatar, et notamment pas Nasser Al-Khelaïfi. Luis Campos lui préférait un autre profil, celui de Gonçalo Ramos. Finalement, le Portugais a aussi rejoint Paris.

Le mercato donne souvent lieu à de croustilleuses anecdotes sur les transferts. C'est notamment le cas au PSG, avec Randal Kolo Muani. Selon les informations de Foot Mercato , le Français n'était pas désiré par Luis Campos. Le Portugais voulait plutôt recruter son compatriote, Gonçalo Ramos. C'est Nasser Al-Khelaïfi qui a poussé pour mettre la main sur l'attaquant français.

Luis Campos n'est pas le seul aux manettes

En plus de Luis Campos, conseiller football du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a aussi son avis sur le mercato, et il peut donc mener certains dossiers. En plus de ces deux hommes, Antero Henrique participe souvent aux décisions, et travaille officieusement pour Paris, sur certaines pistes. L'ancien directeur sportif du club de la capitale n'est d'ailleurs que peu apprécié par Luis Campos.

Kolo Muani et Ramos ont du mal

Finalement, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ont tous les deux rejoint le PSG l'été dernier. Les deux hommes ne sont pas clairement titulaires, et ils ont du mal à donner la pleine mesure de leur talent. Le Portugais arrive toutefois à gagner un peu plus de temps de jeu, que l'ancien joueur du FC Nantes.