Mbappé - PSG : Il annonce son départ en privé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison, afin de rejoindre le Real Madrid, ce départ pourrait engendrer une révolution. En effet, Luis Campos, arrivé dans la foulée de la prolongation de Kylian Mbappé, pourrait partir cet été. En coulisses, le Portugais ne se fait d'ailleurs aucune illusion.

Durant l'été 2022, le PSG a connu de nombreux changements à commencer par la prolongation de Kylian Mbappé dont le départ semblait pourtant acté quelques semaines plus tôt. Et afin de convaincre son attaquant de prolonger, le PSG a nommé Luis Campos au poste de conseiller sportif, un proche du crack de Bondy depuis leur passage à l'AS Monaco.

Mbappé provoque un énorme départ au PSG ? https://t.co/TmcWuAW142 pic.twitter.com/CtJ1KuS2hE — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

Campos sur le départ après Mbappé ?

Une proximité qui fait d'ailleurs jaser en interne, au point que le départ de Kylian Mbappé pourrait s'accompagner de celui de Luis Campos. Selon les informations de L'EQUIPE , c'est même la tendance forte en interne. Le dirigeant portugais pourrait donc encore une fois voir son avenir être lié à celui du crack de Bondy.

«Le jour où Kylian partira, je sais que je ne resterai pas»