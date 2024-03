Un attaquant du PSG prépare du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très discret depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani, recruté pour 90M€, connaît des premiers pas difficiles avec le PSG. Cependant, mardi soir, il a livré sa meilleure prestation de la saison à l’occasion de la victoire de l’équipe de France contre le Chili (3-2). Buteur et passeur décisif, l’ancien Nantais retrouve de la confiance, et Philippe Montanier est ainsi convaincu qu’il va finir très fort la saison.

Auteur d'une première saison poussive au PSG, Randal Kolo Muani continue toutefois de bénéficier de la confiance de Didier Deschamps. Et l'ancien Nantais lui rend bien puisque face au Chili, Kolo Muani a probablement livré sa meilleure prestation de la saison, en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. De très bon augure pour le reste de la saison selon Philippe Montanier.

Un joueur du PSG fait sensation en Espagne, et ce n’est pas Mbappé ! https://t.co/eZ4ivGaB24 pic.twitter.com/j5udsGspLP — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

«Kolo Muani symbolise le fait que Deschamps a un effectif très riche»

« Il y a quand même Ousmane Dembélé et Kingsley Coman (qui était absent). Mais Kolo Muani symbolise le fait que Didier Deschamps a un effectif très riche. On l'a aussi vu sur les sorties de Jonathan Clauss (remplacé par Jules Koundé, 11e) et Eduardo Camavinga (par Matteo Guendouzi, 44e) : les entrants ne provoquent pas de baisse de niveau », explique-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE avant de s’arrêter plus précisément sur la prestation de Randal Kolo Muani.

«Il peut finir la saison très fort avec les Bleus et le PSG»