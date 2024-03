Mercato : Malheureux, un joueur quitte le PSG à un moment délicat !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En janvier 2023, Pablo Sarabia quittait définitivement le Paris Saint-Germain, faute de temps de jeu. Un transfert estimé à 5M€ qui s’est déroulé dans un contexte particulier pour le joueur, sur le point d’être père de jumeaux. Interrogé par le journal El Mundo, le joueur espagnol est revenu sur cette période.

N’entrant plus dans les plans du PSG, Pablo Sarabia a définitivement pris le large en janvier 2023, s’engageant du côté de Wolverhampton. Un départ qui a permis à l’international espagnol de retrouver du temps de jeu au sein d’un championnat qu’il ne connaissait pas, mais tout n’a pas été simple pour autant sur un plan personnel.

PSG - Real Madrid : Nouvelle guerre après Kylian Mbappé ! https://t.co/oNDZRSekoa pic.twitter.com/6lOVUlhPIz — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

« Elle m'a dit d'aller là où je serais heureux, et je ne l'étais pas à Paris »

Interrogé par El Mundo , Pablo Sarabia est revenu sur les conditions particulières de son transfert vers la formation de Premier League. « Lorsque j’ai déménagé, j'ai voyagé avec ma femme qui était enceinte de huit mois. Elle était courageuse, nous savions que des jumeaux allaient naître, mais elle m'a dit d'aller là où je serais heureux, et je ne l'étais pas à Paris. Alors, comme je l'ai dit, j'ai commencé à jouer et au bout d'un mois et demi, les enfants sont arrivés. Bien sûr, cela a tout changé », s’est souvenu l’ancien milieu du PSG.

« J’ai dû changer beaucoup de choses »