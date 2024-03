PSG : Mbappé va partir, c’est la dernière chance de l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La Ligue 1 reprend ses droits ce week-end avec un choc après la dernière trêve internationale de la saison avant l’Euro, le PSG se rendant à Marseille pour le Classique du Championnat. Un rendez-vous privilégié par Kylian Mbappé, en réussite face à un adversaire qu’il va retrouver pour l'ultime fois avant son probable départ pour le Real Madrid. L’OM a une dernière chance de vaincre le capitaine des Bleus.

La 27e journée de Ligue 1 s’annonce particulière pour Kylian Mbappé. Libre en fin de saison et désireux d’aller voir ailleurs cet été après sept années dans la capitale, le numéro 7 du PSG va affronter l’OM pour la dernière fois avec le maillot rouge et bleu sur ses épaules. Depuis 2017, Kylian Mbappé s’est fait comme spécialité de briller face au rival phocéen, qui n’a eu aucune chance.

Marseille réussi à Kylian Mbappé

L’incroyable série de Kylian Mbappé contre l’OM va-t-elle se clôturer dimanche soir sur un sans-faute ? Depuis le début de sa carrière, l’attaquant de 25 ans a eu l’occasion d’affronter à quinze reprises la formation olympienne, totalisant 2 nuls et 13 victoires, dont onze avec le PSG. Kylian Mbappé n’était pas de la partie le 8 février 2023, lorsque l’OM était parvenu à éliminer son rival en Coupe de France (2-1). Mais deux semaines plus tard, les hommes de Christophe Galtier avaient pris leur revanche au Vélodrome (3-0), grâce notamment à un doublé de leur joyau.

Neuf buts contre l’OM