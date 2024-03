Un triomphe est annoncé au PSG !

Benjamin Labrousse

Malgré huit matchs nuls ainsi qu’une défaite cette saison en championnat, le PSG détient actuellement douze points d’avance sur Brest, son dauphin. En ce sens, la formation de Luis Enrique semble très bien partie pour acquérir un nouveau sacre en Ligue 1. D’ailleurs, un rapport statistique réalisé par Opta semble confirmer cette tendance. Explication.

Et de 12 pour le PSG ? La saison 2022-2023 a été marquée par l’acquisition du 11ème titre de champion de France pour les Parisiens, qui en ont profité pour devenir le club français le plus titré de l’histoire devant l’ASSE (10 titres de champion de France). Cette année encore, Paris est bien lancé pour glaner un nouveau sacre en Ligue 1, le PSG détenant actuellement une très bonne marge sur ses poursuivants (12 points d’avance sur Brest, 13 sur l’AS Monaco).

Le podium déjà acquis pour Paris

Ce mercredi, l’Equipe a publié un rapport statistique réalisé avec Opta , analysant la fin de saison de cette édition 2023-2024 du championnat de France. Sans grande surprise, les données assurent 100% de chances de podium à l’issue de cette saison pour le PSG, qui est par ailleurs, l’équipe de Ligue 1 qui surperforme le plus à la fois en attaque et en défense.

Le PSG va être sacré champion selon Opta