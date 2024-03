Mercato : Le PSG reçoit une réponse à 100M€

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs de l'AC Milan et de l'équipe de France, Theo Hernandez a alerté la direction du PSG. En effet, le club emmené par Luis Enrique songerait à boucler la signature du latéral gauche de 26 ans. Pour la vente de Theo Hernandez, les Rossoneri réclameraient 100M€ minimum.

En fin de contrat le 30 juin, Layvin Kurzawa devrait quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Lorsque le Français aura claqué la porte du Parc des Princes, Luis Enrique n'aura donc plus qu'un seul arrière gauche de formation dans son effectif : Nuno Mendes. Lucas Hernandez et Lucas Beraldo étant des défenseurs centraux de métier à l'origine, même s'ils sont aussi utilisés au poste de latéral cette saison.

Le PSG en pince pour Theo Hernandez

Pour venir épauler Nuno Mendes dans le couloir gauche de la défense du PSG, Luis Campos aurait coché le nom de Theo Hernandez, qui réalise des merveilles du côté de l'AC Milan. Toutefois, les Rossoneri réclameraient une somme folle pour lâcher leur numéro 19.

L'AC Milan réclame 100M€ pour Theo Hernandez