Mercato - ASSE : Il boucle son transfert… aux toilettes

Bakary Sako a vécu deux vies à l'ASSE. L'une entre 2009 et 2012, l'autre en 2022. Le joueur est revenu longuement sur son premier passage à Saint-Etienne et notamment sur sa signature. Sans club depuis l'été dernier, il a révélé que son transfert chez les Verts avait été bouclé... dans les toilettes.

Sans club depuis son départ de Léviadakos en Grèce l'été dernier, Bakary Sako est revenu sur sa signature à l'ASSE lors de My Obam Show. Le joueur formé à Châteauroux est, notamment, revenu sur sa discussion avec Damien Comolli, survenue dans les toilettes d'un stade.

« Il a fait exprès d’aller aux toilettes juste pour me croiser »

« Avant de signer à Sainté, j’ai eu pas mal d’autres contacts. Mais Saint-Etienne, c’est le club phare de Ligue 1. Dominique Rocheteau, la Ligue des Champions, les poteaux carrés… C’était vraiment un club dans lequel j’avais envie d’évoluer. A un moment donné, je vais aux toilettes, et Damien Comolli, qui était alors directeur sportif de l’ASSE, a fait exprès d’aller aux toilettes juste pour me croiser. Il me dit « ça va » et tout. « Comment tu te sens ? Est-ce que tu vas bien ». Il me parle un peu de football. Deux ou trois jours après j’étais à Saint-Etienne pour signer » a-t-il déclaré.





Sako raconte son départ