Il quitte l’ASSE et déballe tout sur son calvaire !

Benjamin Labrousse

Club historique du championnat de France, l’ASSE a vécu un traumatisme il y a deux ans de cela. Relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison 2021-2022, le club du Forez tente depuis de retrouver l’élite. Ayant vécu ce cauchemar avec les Verts, Timothée Kolodziejczak a récemment tout déballé sur son calvaire.

Auteur d’une deuxième partie de saison très intéressante, l’ASSE peut croire à une remontée en Ligue 1. Depuis maintenant deux saisons, les Verts évoluent en Ligue 2, au sein d’un championnat bien inhabituel pour une équipe autant historique à l’échelle du football français.

«J'ai été pris à partie, à cent contre moi»

En 2021-2022, l’ASSE avait nagé en plein cauchemar. Relégué après une défaite en barrage face à l’AJ Auxerre, le club du Forez avait accusé le coup. Depuis cette descente douloureuse, de nombreuses personnalités du club ayant vécu cet événement n’ont pas hésité à témoigner. Dernièrement, c’est le défenseur Timothée Kolodziejczak qui a évoqué le sujet. Interrogé par l’Equipe , le joueur du Paris FC a tout raconté sur cette saison laborieuse, encore plus à titre personnel. « J'étais à bout, gagné par une usure mentale. Après Lorient (2-6), des supporters nous ont attendus à l'aéroport. J'ai été pris à partie, à cent contre moi » , a d’abord confié le joueur de 32 ans dans des propos relayés par Peuple Vert ».

«Je me suis mis hors du groupe, pour apaiser les tensions»