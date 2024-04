Mercato : «Il ne m'a pas impressionné», il balance sur une recrue du PSG

Hugo Chirossel

L’été dernier, le PSG s’est attaché les services de Milan Skriniar, qui a quitté l’Inter Milan libre de tout contrat. Avant de rejoindre les Nerazzurri, l’international slovaque s’était révélé en Serie A sous les couleurs de la Sampdoria, mais il aurait pu prendre la direction de l’Udinese. C’est ce qu’a révélé son responsable du recrutement, Andrea Carnevale, qui n’avait pas été impressionné par le défenseur parisien.

Après avoir échoué lors du mercato estival 2022, le PSG a fini par s’attacher les services de Milan Skriniar. Au terme de son contrat avec l’Inter Milan en fin de saison dernière, l’international slovaque (66 sélections) s’est engagé en faveur du club de la capitale, avec qui il a paraphé un contrat jusqu’en juin 2028.

L’Udinese a raté Skriniar

Avant de prendre la direction de l’Inter Milan, Milan Skriniar avait fait ses débuts en Serie A sous les couleurs de la Sampdoria, mais c’est du côté de l'Udinese qu'il aurait pu découvrir le championnat italien. C’est ce qu’a révélé Andrea Carnavale, dans un témoignage qu’il a accordé à Riccardo Guffanti pour son livre « La bonne observation. À la recherche du footballeur du futur ». Le responsable du recrutement de l’Udinese a indiqué avoir recalé Milan Skriniar alors qu’il évoluait encore dans le championnat slovaque.

« Il ne m'a pas impressionné et je l'ai rejeté »