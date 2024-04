Mbappé va plomber le mercato du PSG ?

Axel Cornic

Proche de la fin de son contrat, Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà annoncé sa volonté de quitter le Paris Saint-Germain, même si rien n’est encore officiel. Mais de nombreuses pistes sont déjà annoncées pour oublier la star française et c’est notamment le cas de Rafale Leão, actuellement à l’AC Milan.

La succession de Kylian Mbappé au PSG fait débat en ce moment et au sein du club on semble bien s’y préparer. Plusieurs dossiers importants auraient d’ores et déjà été activés, avec notamment le retour de la piste Victor Osimhen dont nous vous avions parlé sur le10sport.com l’été dernier.

PSG : Luis Enrique répond au FC Barcelone ! https://t.co/Dx5Q0rMYBe pic.twitter.com/koE57GSLjq — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

Un coup à 175M€ ?

Une autre star de Serie A est annoncée dans le viseur du PSG et il s’agit de Rafael Leão, qui a pu côtoyer Luis Campos au LOSC par le passé. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’attaquant portugais peut quitter l’AC Milan grâce à une clause de départ fixée à 175M€, ce qui ferait de lui l’un des joueurs les plus chers de l’histoire du football.

« On compte autant sur Leão que le PSG sur Mbappé »