De retour au PSG, il fait une annonce

Absent depuis le début de l'année 2024, Milan Skriniar a fait son retour à la compétition dimanche soir sur la pelouse du Stade Vélodrome. Une entrée en jeu compliquée en fin de match, mais le Slovaque se réjouit d'être de retour sur les terrains après une nouvelle longue période d'indisponibilité à cause d'une blessure.

Blessé en tout début d'année 2024, Milan Skriniar n'avait plus joué depuis le 3 janvier et le Trophée des champions contre Toulouse. Après une longue convalescence dont la durée semblait incertaine, le Slovaque, arrivé au PSG l'été dernier, était de retour dimanche soir à l'occasion du Classique contre l'OM. Un véritable soulagement.

Skriniar se lâche sur son grand retour

« C'est une grande victoire pour nous, c'est vraiment bien. J'ai connu des mois difficiles, trois mois vraiment difficiles. Mais je suis enfin de retour, enfin avec l'équipe. Nous avons travaillé très dur, je suis vraiment reconnaissant envers tout le staff médical du PSG. Ils m'ont vraiment aidé et j'ai travaillé dur pour revenir. C'est donc une belle soirée pour nous », explique le défenseur slovaque en zone mixte.

