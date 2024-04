L'OM annonce un «joueur incroyable» au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le PSG s'est imposé dans la douleur face à l'OM (2-0). Il faut dire que les Parisiens ont rapidement été réduits à 10 après l'expulsion de Lucas Beraldo. Mais grâce à une défense de fer et des contres redoutables, le club de la capitale a ramené les trois points du Vélodrome. Pour Amine Harit, c'est essentiellement grâce à Gianluigi Donnarumma.

Grosse désillusion pour l'OM qui s'est incliné à domicile contre le PSG, pourtant réduit à 10 juste avant la pause. Il faut dire que les Parisiens ont pu compter sur un énorme Gianluigi Donnarumma comme le constate Amine Harit.

Harit s'enflamme pour Donnarumma

« Il y a beaucoup de déception. On a fait une très bonne première période. On est solides et on se fait avoir sur deux contres. On savait qu'ils allaient attendre et essayer de nous contrer mais on n'a pas su être efficaces défensivement. Et offensivement, on a eu des occasions mais on est tombé sur un très grand gardien aujourd'hui », a confié le milieu de terrain de l'OM après le match, avant d'en rajouter une couche.

«Nous sommes tombés sur un gardien incroyable»