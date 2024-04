PSG : Luis Enrique annonce un phénomène !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une nouvelle performance XXL dimanche soir avec le PSG en ouvrant notamment le score contre l’OM, Vitinha a été l’un des éléments les plus convaincants contre l’OM. Et Luis Enrique, qui apprécie énormément le profil du milieu de terrain portugais, n’a pas manqué de faire son éloge après la victoire de son équipe.

Le PSG était attendu au tournant dimanche soir pour son déplacement sur la pelouse de l’OM, et le club francilien n’a pas tremblé. Malgré l’expulsion de Lucas Beraldo en première période, les hommes de Luis Enrique ont réussi à s’imposer (2-0) grâce notamment à une performance XXL de Vitinha, qui a ouvert le score en faveur du PSG à la 53e minute de jeu. Et le milieu de terrain portugais de 24 ans a emballé son entraîneur…

PSG : Polémique avec l’OM, l’injustice est confirmée https://t.co/R5DmBwgcW1 pic.twitter.com/zoyYG6Qm8G — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

« Un joueur de grande qualité »

Interrogé en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a vanté les mérites de son joueur : « Vitinha est parfait pour un entraîneur comme moi. Il est un joueur de grande qualité, qui aime posséder le ballon et le conserver. C’est la qualité principale que nous recherchons chez nos milieux de terrain : être capable de jouer entre les lignes, de trouver les autres, de tirer, de marquer, d’être bon défensivement également », a indiqué l’entraîneur du PSG, qui apprécie donc beaucoup la polyvalence et l’efficacité de l’international portugais.

Luis Enrique passe un message à Vitinha