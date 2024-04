Mbappé : Le PSG annonce des surprises !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a maitrisé son sujet dimanche soir en allant s’imposer sur la pelouse de l’OM, avec une belle surprise tactique réservée par Luis Enrique coup d’envoi. En effet, Ousmane Dembélé a une nouvelle fois évolué au poste de numéro 10 axial, et l’entraîneur espagnol du PSG a d’ailleurs confié qu’il pouvait d’autres coups du même genre avec Kylian Mbappé.

En déplacement sur le terrain de l’OM dimanche soir à l’occasion du grand Classico, le PSG a vécu une soirée mouvementée ! D’abord réduit à dix suite à l’expulsion de Lucas Beraldo en première période, le club de la capitale s’est finalement imposé 2-0 grâce à des buts de Vitinha et Gonçalo Ramos en seconde période. Ousmane Dembélé a évolué dans un rôle plutôt inhabituel de meneur de jeu axial, et l’entraîneur du PSG Luis Enrique s’en est expliqué en conférence de presse d’après-match.

« Toujours cette volonté de surprendre »

« Il y a toujours cette volonté de surprendre et gêner notre adversaire avec des changements de positions. Cette mobilité nous a bien aidés. Je me rappelle d’une occasion magnifique que s’est procuré Dembélé en première période (30e). C’est clair qu’on doit encore améliorer des choses, mais ça me plaît beaucoup. Si l’occupation des espaces est adéquate, ça paraît magnifique », a indiqué Luis Enrique, avant de préciser qu’il pourrait également préparer des surprises du même genre avec Kylian Mbappé et les autres attaquants du PSG.

« Le but est d’être imprévisible »