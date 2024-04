Dembélé - PSG : Luis Enrique tente un gros coup et va recommencer

La rédaction

Dimanche soir, à l'occasion du choc contre l'OM, Luis Enrique avait décidé de positionner Ousmane Dembélé dans un rôle de numéro 10. C'était déjà le cas lors de la victoire sur la pelouse de la Real Sociedad, et cela a de nouveau été bénéfique puisque le PSG s'est imposé au Vélodrome (2-0). Et le coach espagnol promet qu'il va réserver d'autres surprises.

Luis Enrique justifie le positionnement de Dembélé

« Oui, je pourrais vous l’expliquer, mais je juge que ce n’est pas nécessaire. Il y a toujours cette volonté de surprendre et gêner notre adversaire avec des changements de positions. Cette mobilité nous a bien aidés. Je me rappelle d’une occasion magnifique que s’est procuré Dembélé en première période (30e). C’est clair qu’on doit encore améliorer des choses, mais ça me plaît beaucoup. Si l’occupation des espaces est adéquate, ça paraît magnifique », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d'assurer que ce genre de choix se reproduira.

«Je vais continuer à le faire jusqu’à la fin de la saison»