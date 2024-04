Luis Enrique a trouvé le joueur «parfait» au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En progrès constant depuis le début de la saison, Vitinha est désormais un joueur majeur au PSG. Dimanche soir, le milieu de terrain portugais a une nouvelle fois été l'un des principaux artisans de la victoire de son équipe. Buteur, et auteur d'une prestation XXL, l'ancien joueur de Porto a brillé contre l'OM (2-0). Et Luis Enrique ne tarit pas d'éloges pour Vitinha.

Recruté 40M€ en provenance du FC Porto durant l'été 2022, Vitinha est la première recrue made in Campos au PSG. Et rapidement, il a justifié son recrutement en se montrant très intéressant lors de ses premiers matches à Paris. Cependant, à l'image du reste de l'équipe, il avait été plus décevant lors de la seconde partie de saison. Mais alors que le PSG a décidé de changer de stratégie en se séparant de plusieurs stars à l'image de Marco Verratti, Lionel Messi ou encore Neymar, Vitinha est libéré cette saison et s'impose comme un joueur majeur de Luis Enrique. Sa prestation au Vélodrome dimanche soir a d'ailleurs confirmé la montée en puissance du milieu de terrain portugais, encensé par Luis Enrique.

PSG : «C’est magnifique», Luis Enrique a écœuré l’OM https://t.co/leXEvUMic7 pic.twitter.com/Nf8DeMhL12 — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

Luis Enrique s'enflamme pour Vitinha

« Vitinha est parfait pour un entraîneur comme moi. Il est un joueur de grande qualité, qui aime posséder le ballon et le conserver. C’est la qualité principale que nous recherchons chez nos milieux de terrain : être capable de jouer entre les lignes, de trouver les autres, de tirer, de marquer, d’être bon défensivement également », assure le coach du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Vitinha est parfait»