PSG - Mbappé : «Il se fout de ta gu**le», Riolo dégoupille !

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG, Luis Enrique a pris des mesures drastiques pour préparer son équipe à un avenir sans la star de 25 ans. Toutefois, le coach parisien a confié dernièrement qu'il espérait tout de même voir son numéro 7 prolonger son séjour sous les couleurs rouge et bleu. Interrogé sur Luis Enrique, Daniel Riolo a poussé un coup de gueule.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a pris une décision fracassante. En effet, le numéro 7 du PSG a prévu de changer de club librement et gratuitement cet été. D'ailleurs, Kylian Mbappé a déjà communiqué son choix à Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien.

Daniel Riolo s'en prend à Luis Enrique

Depuis l'annonce de Kylian Mbappé à Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique a changé son fusil d'épaule vis-à-vis de son joueur. En effet, le coach du PSG ne considère plus l'attaquant français comme un intouchable, n'hésitant plus à le faire sortir en cours de match ou à le laisser sur le banc des remplaçants au coup d'envoi de certaines rencontres. Interrogé sur son revirement avec Kylian Mbappé, Luis Enrique s'est expliqué en disant qu'il voulait préparer son équipe à un avenir sans lui. Toutefois, lors d'un entretien accordé à Prime Video , le technicien du PSG a avoué qu'il espérait toujours voir le capitaine de l'équipe de France rempiler.

«On a le droit de pas se moquer des gens»