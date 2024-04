PSG : Mbappé va «détruire» le Real Madrid ? Barcelone jubile !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé va faire ses adieux au PSG à l’issue de la saison, soit au moment de l’expiration de son contrat au sein du club de la capitale. Direction, sauf énorme revirement de situation, le Real Madrid pour le capitaine de l’équipe de France. Mais, à Barcelone, on prédit une catastrophe pour l’équilibre du vestiaire merengue avec l’arrivée imminente de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé vit ses derniers mois au PSG. De par son annonce à son président Nasser Al-Khelaïfi à la mi-février, le meilleur buteur de l’histoire du club devrait, selon toute vraisemblance, troquer la tunique du Paris Saint-Germain pour celle du Real Madrid. De quoi rendre jaloux le FC Barcelone ? « Pas du tout » si l’on en croit les propos de son président Joan Laporta.

«Mbappé ? Là, ils ont un problème. Il faut vendre un joueur»

Pour Mundo Deportivo , Joan Laporta tenait le discours suivant lors de la seconde quinzaine de mars sur la venue de Kylian Mbappé au Real Madrid. « Est-ce que je suis envieux du Real Madrid pour Mbappé ? Pas du tout, pas du tout. (…) Là, ils ont un problème. Il faut vendre un joueur (si Mbappé arrive), non ? Car ils ne vont pas jouer tous les deux (ndlr : Vinicius) au même endroit et ce sont aussi des joueurs très importants, très chers. Et d’ailleurs en parlant de chiffres, c’est certain que cela va causer des problèmes dans le vestiaire. Ce n’est pas un cadeau ».

«Il risque de détruire le vestiaire du Real»