PSG : Mbappé n’a pas tenu sa promesse ?

Thomas Bourseau

De par sa décision de quitter le PSG en fin de saison, Kylian Mbappé savait mieux que quiconque qu’il disputerait son ultime Classique contre l’OM dimanche soir. Au Vélodrome, Mbappé avait fait en amont l’annonce de ne pas fuir ses responsabilités et de se montrer dans un stade qui lui a beaucoup réussi par le passé. Mais finalement, sa promesse ne s’est pas concrétisée.

Pendant la trêve internationale de mars, Kylian Mbappé s’était confié à Téléfoot . En effet, et alors qu’il allait se rendre à l’Orange Vélodrome avec le PSG pour ce qui devrait être son dernier Classique face à l’OM, le meilleur buteur de l’histoire du PSG l’avait clairement annoncé : il comptait écrire un peu plus sa légende au club parisien et son impact sur l’histoire des Classiques avec ses 9 buts inscrits contre l’Olympique de Marseille.

Avant le Classique, Mbappé avait annoncé qu’il ne se cacherait pas

« C’est un stade où il y a beaucoup d’ambiance, c’est la vérité. Un stade où même avec le PSG j’adore jouer. (…) C’est le moment pour les grands joueurs. Je suis prêt et bien sûr comme d’habitude, je ne vais pas me cacher. (…) C’est toujours avec détermination et ambition que j’aborde ce genre de matchs. Les Classiques ? Ce sont des matchs à tension, des matchs que les gens regardent, des matchs avec beaucoup d’atmosphère, maintenant, on va aller là-bas avec l’ambition d’écrire une nouvelle page des Classiques » . Voici donc le message clair que Kylian Mbappé avait communiqué à TF1 en amont du choc opposant l’OM au PSG.

OM : Le chiffre qui fait très mal après le PSG ! https://t.co/8TuHynNg4w pic.twitter.com/8IA6Dy3KKx — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

Mbappé n’a pas tiré au but et ne s’est pas créé d’occasions