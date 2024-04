Un joueur du PSG met le feu au Vélodrome et sort du silence

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Entré en cours de jeu, Gonçalo Ramos a inscrit le deuxième but du PSG en toute fin de match contre l'OM. 2-0 à la 85e minute, les Parisiens savaient alors qu'ils étaient très bien partis pour s'imposer, et l'attaquant portugais n'a pas manqué de faire une célébration en chambrant les supporters marseillais au Vélodrome. Après le match, il a d'ailleurs justifié son comportement assurant ne pas être irrespectueux.

Dimanche soir, le PSG s'est imposé sur la pelouse de l'OM malgré l'expulsion de Lucas Beraldo juste avant la pause (2-0). Les Parisiens ont ainsi inscrit deux buts en seconde période. Vitinha a d'abord ouvert le score avant que Gonçalo Ramos ne double la mise en toute fin de match sur un contre rondement mené à la 85e minute. Un but qu'il a célébré en chambrant le public marseillais. Mais il assure qu'il n'y avait rien d'irrespectueux.

«Je ne pense pas qu'elle était irrespectueuse»

« Je pense qu'il y avait une très bonne ambiance. C'est difficile de jouer ici, mais nous aimons jouer dans ce genre de stade. Ma célébration ? Je pense que ça fait partie du jeu. Si les supporters aiment dire des choses aux joueurs, ils doivent alors accepter ma célébration ou d'autres célébrations. Je ne pense pas qu'elle était irrespectueuse. Cela fait partie du jeu », lâche le numéro 9 du PSG en zone mixte, avant de revenir sur la prestation de son équipe.

«L'équipe est née en début de saison»