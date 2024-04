PSG : Luis Enrique prévient encore Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, peu après l'heure de jeu, Luis Enrique a une nouvelle fois décidé de remplacer Kylian Mbappé, auteur d'une prestation décevante. En conférence de presse, l'entraîneur du PSG a évidemment été invité à réagir à ce choix. Et l'Espagnol assure que pour gagner, il a besoin de tous les joueurs.

Face à l'OM, Kylian Mbappé été titulaire, mais n'a pas disputé les 90 minutes. Peu après l'heure de jeu, l'attaquant du PSG a en effet été remplacé alors qu'il venait de réaliser une prestation mitigée. Après le match, devant les médias, Luis Enrique a justifié ce choix, assurant qu'il avait besoin de tous ses joueurs pour gagner à l'image de la seconde période très aboutie.

Luis Enrique n'a pas aimé la première période

« J’aime particulièrement les matchs "chauds". Les joueurs et entraîneurs attendent d’évoluer dans de telles ambiances, comme c’est aussi le cas au Parc des Princes. Ça me plait. Pour le reste, je n’ai pas été du tout été satisfait de notre première mi-temps. Nous étions très loin d’évoluer à notre niveau et occupions très mal les espaces. C’était ma responsabilité. Mais il y a également eu trop d’erreurs techniques de joueurs qui n’ont pas l’habitude d’en faire », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Pour gagner des titres, vous avez besoin de tous les joueurs»