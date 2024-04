Mbappé - PSG : Au Real Madrid, il attend «le meilleur joueur du monde»

Thomas Bourseau

Troisième au dernier Ballon d’or derrière Erling Braut Haaland et le lauréat Lionel Messi, Kylian Mbappé est le meilleur joueur en activité du point de vue d’Aurélien Tchouaméni. Pour Téléfoot, le milieu de terrain du Real Madrid et de l’équipe a une nouvelle fois déclaré sa flamme à Mbappé.

Kylian Mbappé a certes vécu un rassemblement compliqué avec l’équipe de France sportivement parlant à titre personnel. Néanmoins, cela ne change en rien l’avis d’Aurélien Tchouaméni à son sujet. Pour le milieu du Real Madrid et coéquipier de Mbappé en équipe de France, le champion du monde est le meilleur joueur au monde.

«Il éteint tout. Meilleur joueur du monde»

Au cours de la trêve internationale, Aurélien Tchouaméni a livré une interview à Téléfoot via laquelle il a montré à quel point Kylian Mbappé est au-dessus de la mêlée. Selon l’international français, l’attaquant du PSG parvient à faire taire ses détracteurs même au moment les plus délicats et ses qualités naturelles reviennent toujours au galop aux bons moments. « C’est juste incroyable ce qu’il fait. À chaque fois il arrive à sortir de nouvelles performances. Situation un peu compliquée avec son coach, bla-bla-bla, il arrive en Ligue des champions, doublé, il éteint tout. Meilleur joueur du monde ».

«Le plus complet entre Mbappé et Haaland ? Je vais te dire Kylian pour tout»