PSG : Une star perturbée à cause de son transfert

Recruté libre par le PSG à l'été 2021 alors qu'il avait refusé à l'époque de prolonger son contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma avait beaucoup appréhendé son retour à San Siro, en novembre dernier, pour un match de Ligue des Champions. Et le gardien italien a été pris en main par un préparateur mental qui l'a aidé à retrouver son meilleur niveau.

Après avoir refusé plusieurs offres de prolongation de contrat formulées par le Milan AC, Gianluigi Donnarumma avait finalement décidé de s'en aller libre en direction du PSG lors du mercato estival 2021, quittant ainsi son club formateur. Mais en novembre dernier, le gardien italien a dû affronter ses vieux démons, puisque le PSG se déplaçait à San Siro pour affronter le club rossonero en Ligue des Champions. Et dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport , le préparateur mental de Donnarumma, Nicoletta Romanazzi, raconte à quel point le joueur du PSG était perturbé par cet évènement.

Donnarumma, un retour très sensible à Milan

« Il est très attaché à Milan. Je savais que la réaction des fans qui l’ont supporté pendant six ans lui ferait mal. Ce que j’ai fait comprendre à Giogio, c’est que plus les supporteurs seront en colère, plus cela signifiera qu’ils l’aiment. Ils ont la réaction d’une personne qui se sent trahie. Je lui ai dit de prendre sa part de responsabilité et d’accepter la réaction du public. Ça a complètement changé sa perception des choses », explique Romanazzi, qui a finalement réussi à permettre à Donnarumma de retrouver une grande sérénité depuis plusieurs mois au PSG.

« Je suis resté calme »