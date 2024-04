Ça chauffe, le FC Barcelone prévient déjà le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la victoire poussive du FC Barcelone contre Las Palmas samedi soir (1-0), Xavi s’est satisfait du résultat et de la prestation de son équipe, tout en commençant à se tourner vers le choc contre le PSG en quarts de finale de la Ligue des champions.

Le PSG a une nouvelle fois hérité du FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions. Un choc très attendu dont le match aller aura lieu le 10 avril au Parc des Princes. Par conséquent, le grand jour approche, et le Barça se prépare dans les meilleures conditions à l’image de la victoire contre Las Palmas samedi soir (1-0). Après la rencontre, Xavi a d’ailleurs évoqué la préparation du match contre le PSG.



Xavi lance le choc entre le PSG et le Barça

« Nous avons eu des occasions très claires de marquer plus. Le match s’est bien passé pour nous avec l’expulsion. Nous avons généré des occasions et je pense qu’un but d’écart est court. Nous aurions mérité de gagner plus confortablement. C’est un résumé de la saison. Il est difficile pour nous de clôturer les matchs. Le président est content, il est descendu comme presque toujours, il est calme, il voit très bien l’équipe, il est très fier », lâche le coach du Barça en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Il est temps de se reposer et de penser au PSG»