Mbappé - PSG : Riolo tacle Luis Enrique

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, Kylian Mbappé n'a joué qu'un peu plus d'un heure de jeu contre l'OM. En effet, le coach du PSG a remplacé son numéro 7 par Gonçalo Ramos. Interrogé sur Luis Enrique, Daniel Riolo a remis en question ses choix, avant de pointer du doigt sa communication.

Lors du Classique entre l'OM et le PSG, Luis Enrique a fait sortir Kylian Mbappé à la 65ème minute de jeu. Présent dans l'émission l' After Foot après la victoire parisienne au stade Vélodrome (0-2), Daniel Riolo a estimé que le coach espagnol aurait dû attendre un peu avant de remplacer son numéro 7 par Gonçalo Ramos.

«Il vous a mangé le cerveau»

« Le choix de sortir Kylian Mbappé contre l'OM ? Il (Mbappé) n’était pas en train de faire un match de dingue. Que ce soit lui ou Dembélé, je pense que Paris pouvait garder un peu de profondeur, mais ils n’en ont pas gardé. (...) Je comprends le choix, mais j’aurais gardé Mbappé encore un peu parce que je sentais qu’à ce moment-là, il était en train d’être un peu mieux. C’était une période où le PSG n'était pas mal et derrière sa sortie, ça a été la période où le PSG a le plus souffert parce qu’il a fallu se réorganiser » , a jugé Daniel Riolo.

«Sa com, c'est foutage de gueule»