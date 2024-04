OM - PSG : Mbappé a refait des siennes à Marseille ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé n’ont pas prit place sur le banc des remplaçants à leurs sorties peu après l’heure de jeu dimanche soir à l’Orange Vélodrome au cours de la victoire du PSG sur la pelouse de l’OM (2-0). Mbappé et son compère d’attaque se sont rendus dans les vestiaires. Néanmoins, il se pourrait cette fois-ci que ce ne soit pas un remake de son attitude à Monaco. Explications.

Le quatrième arbitre, sous l’ordre indirect de Luis Enrique, a coupé court au dernier Classique de Kylian Mbappé sous les couleurs du PSG. En effet, dimanche soir à l’Orange Vélodrome et ce, après être considérablement passé à côté de son match (0 tir et aucune occasion créée), Mbappé a été remplacé par Gonçalo Ramos à la 65ème minute de jeu.

Un Monaco Bis pour Mbappé à Marseille ?

D’ailleurs, 20 minutes après son entrée en jeu, Gonçalo Ramos a parachevé la victoire du PSG en inscrivant le second et dernier but de la soirée à la 85ème minute de jeu (2-0). Mais, à sa sortie, Kylian Mbappé n’a une nouvelle fois pas pris place sur le banc des remplaçants comme ce fut le cas le 1er mars dernier sur la pelouse de l’AS Monaco à Louis II (0-0). À l’époque, Mbappé était parti se doucher, se changer et s’asseoir en tribunes VIP aux côtés de sa mère Fayza Lamari. Kylian Mbappé a une nouvelle fois pris la direction des vestiaires à Marseille.

Mbappé et Dembélé sont rentrés au vestiaire, une directive du PSG ?