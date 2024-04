Mercato : Ibrahimovic passe un coup de fil, il va tout gâcher au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une magnifique saison sur le banc de Bologne, Thiago Motta voit enfin sa carrière d'entraîneur s'envoler après plusieurs expérience mitigée. Une évolution qui ne passe inaperçue, notamment du côté du PSG qui continue de suivre l'évolution de son ancien milieu de terrain. Mais l'AC Milan pourrait tout gâcher en obtenant l'aide de Zlatan Ibrahimovic.

Il fait partie de cette nouvelle génération d'entraîneur qui affole le marché. Après des débuts compliqués et des expériences mitigées en Serie A, Thiago Motta brille enfin sur le banc de Bologne, en course pour une qualification pour la Ligue des champions.

Le PSG toujours attentif à la situation de Thiago Motta ?

Parmi les clubs qui suivent l'évolution de Thiago Motta, le PSG semble idéalement placé. En effet, selon les informations de Team Football , le club de la capitale reste attentif à la situation de son milieu de terrain si jamais Luis Enrique n'était pas conservé cet été, ou alors à l'issue de son contrat en 2025. Mais ce cas-là, il faudra espérer qu'aucun autre club n'ait raflé la mise entre temps.

Ibrahimovic appelle Motta pour l'AC Milan