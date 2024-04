Mbappé : Luis Enrique a déjà un plan au PSG ?

Pierrick Levallet

D'ici quelques mois, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. L'international français n'a pas l'intention de prolonger son contrat qui expire en juin prochain et va donc partir à l'issue de la saison. Luis Enrique était d'ailleurs conscient que ce dossier allait finir de la sorte et aurait ainsi prévu un plan dès son arrivée dans la capitale.

L’histoire de Kylian Mbappé au PSG touche à sa fin. Sauf retournement de situation, l’international français démarrera un nouveau chapitre de sa carrière ailleurs la saison prochaine. Le natif de Bondy a déjà annoncé aux dirigeants parisiens qu’il ne comptait pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Et tout indique qu’il finira par signer au Real Madrid.

Mbappé - Luis Enrique : Surprise au PSG après la polémique https://t.co/qu6enZo56S pic.twitter.com/raainw3c0t — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

Mbappé va bientôt quitter le PSG

Luis Enrique, lui, a radicalement changé sa position vis-à-vis de Kylian Mbappé. Le technicien espagnol ne le considère plus comme intouchable et n’hésite pas à se passer de ses services lorsqu’il estime cela nécessaire. D’ailleurs, l’entraîneur parisien avait déjà tout prévu l’été dernier concernant le cas du champion du monde 2018.

Luis Enrique avait déjà tout prévu