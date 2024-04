Révolution au PSG, le Qatar tient enfin sa perle rare ?

Pierrick Levallet

Afin de mettre un terme au règne des stars, le PSG s'est séparé de plusieurs grands noms mais pas seulement. Le club de la capitale s'est également attaché les services de Luis Enrique pour rétablir l'ordre dans le vestiaire. La direction parisienne serait d'ailleurs ravie par le rendement du technicien espagnol, doté d'un caractère fort.

L’été dernier, le PSG a lancé une révolution dans son effectif. Le club de la capitale ne voulait plus que les stars fassent la loi. Dans cette optique, les dirigeants parisiens ont poussé plusieurs grands noms vers la sortie, comme Lionel Messi et Neymar. De plus, les Rouge-et-Bleu se sont séparés de Christophe Galtier pour le remplacer par Luis Enrique.

Luis Enrique ne se laisse pas faire

Réputé pour avoir un caractère fort, l’entraîneur espagnol a été chargé de rétablir l’ordre. Et ces dernières semaines, avec la gestion de Kylian Mbappé, Luis Enrique a prouvé qu’il était doté d’une grande poigne. En interne, on serait plutôt satisfait du rendement du coach de 53 ans.

Le PSG jubile en interne