Mercato : Après le PSG, il annonce le club parfait pour Luis Enrique

Luis Enrique a décidé de donner son accord au Qatar l'été dernier. Au PSG, le technicien espagnol s'est lancé sur un cycle de deux ans. L'objectif étant de faire progresser le club parisien. Selon Oscar Garcia, ancien membre du Barça, il le fait très bien, même si son profil collerait parfaitement à une autre équipe européenne.

Proche de Luis Enrique, Oscar Garcia garde un œil attentif sur la Ligue 1, et notamment sur les prestations du PSG. Passé par l'ASSE ou encore le Stade de Reims, le technicien est impressionné par les qualités déployés par le club parisien depuis le début de la saison. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo ce mardi, l'actuel coach de Louvain a salué le travail de Luis Enrique, dont le contrat avec le PSG court jusqu'en 2025.

Le travail de Luis Enrique salué par Oscar Garcia ?

« Il tire le maximum de l'équipe pour qu'elle remporte sa première Ligue des champions. C'est un PSG avec de très bonnes individualités, mais Luis a réussi à en faire une équipe et ils travaillent tous ensemble pour le bien du groupe » a déclaré Garcia. Selon lui, Luis Enrique est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Il le verrait bien prendre la place de Xavi la saison prochaine sur le banc du FC Barcelone. A en croire la presse espagnole, son nom serait, effectivement, présent sur la short-list de Joan Laporta, le président de la formation blaugrana.

Un retour au Barça est réclamé ?