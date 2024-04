Mbappé - Luis Enrique : Le PSG répond cash à la polémique

Thomas Bourseau

Luis Enrique a refait le coup face à l’OM (2-0). Dimanche soir, Kylian Mbappé n’a pas terminé le match et a été remplacé un peu après l’heure de jeu. De quoi faire monter un flux de frustration chez l’attaquant du PSG et possiblement une insulte envers son entraîneur. Cependant, il n’y a aucun problème en interne. Explications.

À la 65ème minute de jeu contre l’OM (2-0), Kylian Mbappé a été invité à rejoindre le banc des remplaçants par Luis Enrique pour ce qui sonna le glas de son histoire des Classiques avec Kylian Mbappé. En effet, le contrat du principal intéressé prendra fin le 30 juin prochaine et ne sera pas prolongé comme il l’a confié au président Nasser Al-Khelaïfi le 13 février dernier au cours d’une entrevue. Mais face à l’OM et au Vélodrome où il avait inscrit un doublé la saison dernière notamment pour égaler le record de buts d’Edinson Cavani au PSG (200), Mbappé est resté muet dimanche et n’a pas tiré une fois au but.

Luis Enrique : «Moi je n’ai rien vu. Rien du tout»

À sa sortie, Kylian Mbappé n’a évidemment pas été ravi et a marmonné un « fils de p*** » si l’on en croit certains observateurs en lisant sur les lèvres de l’attaquant du PSG. En conférence de presse, Luis Enrique a été invité à s’exprimer sur cet épisode. Pour commencer, l’entraîneur du PSG a ri de la question avant d’afficher une grimace. Et puis, après quelques secondes de blanc, a livré une réponse brève qui est la suivante : « Moi je n’ai rien vu. Rien du tout ». Par la suite, Enrique est passé à autre chose.

Ce joueur du PSG régale Mbappé, Riolo déballe tout https://t.co/cGNanLUysc pic.twitter.com/QKxTrmpBv7 — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

«Au club, en coulisses, on indique qu’il n’y a rien à signaler aujourd’hui»